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Saldırı hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi!

MSB: Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan bir PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bir PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

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