Sakarya’da denize giren 2 kişiden 1'i kayboldu!
Sakarya’nın Karasu ilçesinde deniz girdikten sonra kaybolan iki kişiden biri kurtarıldı, diğerini arama çalışması başlatıldı.
Doğu Karadeniz Caddesi Akkum mevkisinde denize giren yabancı uyruklu A.A. ve T.A, bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaybolan kişilerin arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kıyı şeridinde ve dalgıçlarla suda arama çalışması başlatan ekipler, yaklaşık 2 saat sonra A.A’ya ulaşmayı başardı. Denizden çıkarılan A.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekipler, kaybolan T.A’yı arama çalışmalarını sürdürüyor.
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