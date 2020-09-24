Sahte polis ve savcılar dolandırıcılık paralarını çekerken yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük, Karamürsel ve Körfez ilçelerinde kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalışanlar, polis ekiplerine yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölcük ilçesinde oturan bir vatandaşın ev telefonunu arayan şahıslar, kendilerini polis/savcı olarak tanıtarak terör örgütleri ile ilgili yapılan operasyonlarda vatandaşın kimlik bilgilerine ulaşıldığını söyledi.

TÜM PARASINI O HESABA GÖNDERDİ

Konuşmanın devamında sahte savcı ve polisler, vatandaştan bankadaki paralarını M.M.Y. isimli şahsın banka hesabına göndermesini söyledi. Arama sonrasında korkuya kapılan vatandaş ise elinde bulunan tüm parasını telefonda verilen banka hesabına gönderdikten sonra dolandırılabileceğini düşünerek polis merkezine gitti.

Vatandaşın ifadesi sonrasında polis ekiplerince yapılan takip sonrasında M.M.Y. adlı şahıs dolandırıcılık paralarını çekmek için gittiği bankada yakalanarak gözaltına alındı.

Karamürsel ve Körfez ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı olayda ise kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, aynı yöntemle bir vatandaşı dolandırdı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen İ.S. ve M.A. adlı iki şahıs polis ekiplerinin takibi sonucu Kartepe ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezine getirilen İ.S.'nin 6, M.A.'nın ise 9 adet suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.