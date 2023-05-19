Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı üçlü görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Üçlü görüşme öncesi Bayramov ve Mirzoyan ile ayrı ayrı görüşmeler yaptığını belirten Lavrov, görüşmelerde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin vardığı anlaşmaların uygulanması konusunu ele aldıklarını aktardı.

Lavrov ayrıca, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması meselesini de görüştüklerini dile getirerek, şunları belirtti:

"Taraflar bu anlaşma üzerinde çalışmaya başladı ve başka arabulucu ülkelerin katılımıyla da bu anlaşma istişare ediliyor. Ermenistan ve Azerbaycan bakanları Washington'a gitti. İki ülkenin liderleri de bir hafta önce Brüksel'e gitti. Elbette, barış anlaşması üzerindeki çalışmalar ana esastır. Ancak ortaklarımız, sınırların belirlenmesi, ulaşım ve ekonomi bağlantıları üzerindeki engellerin kaldırılması, Karabağ ve Ermenistan-Azerbaycan sınırında güvenlik durumunun iyileştirilmesi ile ilgili sorunlar çözülmeden barış anlaşmasının belirli yönlerinde hareket edilmesinin zor olduğunu bugün teyit etti."

Başbakan yardımcılarının başkanlığında gelecek hafta ulaşım bağlantıları konusunda üçlü grup toplantısının yapılacağı bilgisini paylaşan Lavrov, söz konusu toplantıda olumlu sonucun elde edileceği umudunu paylaştı.



Bakan Lavrov, "Taraflar, nihai bir anlaşmaya yakın. Rusya Federasyonu'nun danışman olarak katılımıyla da ikili komisyonun sınırların belirlenmesi ile ilgili toplantı düzenlemesi konusunda mutabık kalındı. Barış anlaşması ve bazı maddelerinde her iki tarafın ortak anlayışa yakınlaştırılması mümkün oldu." ifadelerini kullandı.