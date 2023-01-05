AjansHaber.com.tr Dünya Rusya'dan ateşkes kararı!

Rusya'dan ateşkes kararı!

Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihleri arasında ateşkes ilan edeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile görüşmesi sonrası gelen son dakika haberine göre Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihleri arasında ateşkes ilan edeceğini duyurdu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Savunma Bakanı'na Ukrayna'da Ortodoks Noeli nedeniyle ateşkes talimatı verdiği bildirildi.

Rus birlikleri yarın saat 12'den itibaren 36 saat boyunca cephe gerisinde olacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Almanya'da enflasyon, 71 yılın zirvesinde!
Kuveyt, ilk uydusunu uzaya fırlattı!
Rusya'dan ateşkes kararı!
Hayattaki son Apollo 7 astronotu öldü
KKTC'de 2023 için asgari ücret belli oldu!
Danimarka'da 50 bin tavuk itlaf edilecek
250 bin Twitter hesabı kapatılsın