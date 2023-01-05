Rusya'dan ateşkes kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile görüşmesi sonrası gelen son dakika haberine göre Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihleri arasında ateşkes ilan edeceğini duyurdu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Savunma Bakanı'na Ukrayna'da Ortodoks Noeli nedeniyle ateşkes talimatı verdiği bildirildi.

Rus birlikleri yarın saat 12'den itibaren 36 saat boyunca cephe gerisinde olacak.