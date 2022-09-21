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Rusya'da kısmi seferberlik ilan edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurdu.

Rusya'da kısmi askeri seferberlik ilan edildi. Kararı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıkladı.

Putin, Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini söyledi.

Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediklerini savunarak, "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil" dedi.

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