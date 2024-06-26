Rize’de sağanak, taşkın ve heyelanlara neden oldu

Güneysu, Pazar, Ardeşen, Fındıklı ve Çamlıhemşin ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkilerken, yağış sonrası yüksek rakımlı köylerde taşkın ve heyelanlar meydana geldi.

Ardeşen’den geçen Fırtına Deresi’nde su seviyesi ve debisi yükseldi, suyun rengi yeşilden, kahverengiye döndü.

Birçok köyde küçük ve orta çaplı heyelanların taşıdığı taş ve toprakla dolan yollarda belediye ekipleri, iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. Ekipler yolları temizleyerek ulaşıma açarken, tıkalı büz ve mazgalları da açarak önlem aldı.