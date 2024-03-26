Putin: "Kimin emrettiğini bilmek istiyoruz”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam Crocus Belediye Binası'ndaki terör saldırısının ardından alınan tedbirlere ilişkin Moskova yerel yürütme makamları, hükümetin ilgili bakanlıkları dahil kolluk kuvvetleri ile video konferans toplantısı yaptı. Putin toplantıda “Rusya'ya ve halkına karşı yapılan bu zulmün kimin eliyle yapıldığını biliyoruz. Kimin emrettiğini bilmek istiyoruz” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin video konferans görüşmesinde şu açıklamalarda bulundu;

“Bu suçun, ideolojisiyle İslam dünyasının yüzyıllardır mücadele ettiği radikal İslamcılar tarafından işlendiğini biliyoruz.

Ama şunu da görüyoruz ki, ABD çeşitli kanallar aracılığıyla uydularını ve dünyanın diğer ülkelerini, istihbarat verilerine göre Moskova'daki terör saldırısında sözde Kiev'den bir iz bulunmadığına ikna etmeye çalışıyor.”

“Rusya'ya ve halkına karşı yapılan bu zulmün kimin eliyle yapıldığını biliyoruz. Kimin emrettiğini bilmek istiyoruz.”

“Bir şey çok açık: 22 Mart'ta Rusya'nın başkentinde işlenen korkunç suç, daha önce de söylediğim gibi, bir korkutma eylemidir. Ve ardından şu soru ortaya çıkıyor: Bundan kim yararlanıyor?”

“Elbette şu sorunun da cevabını vermek gerekiyor: Teröristler suçu işledikten sonra neden Ukrayna'ya gitmeye çalıştılar, orada onları kim bekliyordu?”