Pfizer CEO'su, Kovid-19 aşısı sorularını cevaplamadı!

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan ilaç devi Pfizer'in İcra Kurulu Başkanı Albert Bourla, Kovid-19 aşısı konusunda iki gazeteciyle karşı karşıya geldi.

ABD merkezli Rebel News için çalışan Ezra Levant ve Avi Yemini, Bourla'ya aşı hakkında çeşitli sorularını yöneltti ancak Pfizer CEO'su, gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.

Piyasaya “Korona virüs yayılmasını ve bulaşmasını engellemek üzere piyasaya sürülen Pfizer’in mRNA aşıları, zaman içerisinde sağlık kurumları tarafından “tam olarak engellemiyor” olarak düzeltildi.

Gazeteci Ezra Levant, "Bay Bourla, size sorabilir miyim? Aşıların bulaşmayı durdurmadığını ne zaman öğrendiniz? Bu bilgiyi kamuoyuna açıklamadan önce ne kadar zamandır biliyordunuz?" sorularını sordu. Ancak Pfizer CEO'su "Çok teşekkür ederim" cevabını verdi.

Ezra Levant mikrofonu tekrar Bourla'ya yöneltmeden önce, "Bu soruya cevaben, aşıların bulaşmayı durdurmadığını artık biliyoruz, ama bunu neden gizli tuttunuz? (Aşıların) yüzde 100 etkili olduğunu söylediniz, sonra yüzde 90, sonra yüzde 80, sonra yüzde 70, ama artık aşıların bulaşmayı durdurmadığını biliyoruz. Bunu neden sır olarak saklıyorsunuz?" sorularını yöneltti.

Albert Bourla, sorulara cevap olarak "İyi günler" demekle yetindi.

"İyi günler" cevabını alan Ezra Levant, "Cevabı öğrenene kadar güzel bir gün geçirmeyeceğim. Aşınızın bulaşmayı durdurmadığını neden bir sır olarak sakladınız?" dedi.