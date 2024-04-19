PFDK kararları açıklandı!

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1-EMS YAPI SİVASSPOR Kulübü hakkında, 12.04.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.–EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’na aykırı eylem nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı anlaşıldığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

2-YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. hakkında, 13.04.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.–MONDİHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan eylemin saha olayı boyutuna ulaşmadığı anlaşıldığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı METİN KORKMAZ’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 78.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3-MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübünün, 13.04.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.–MONDİHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 201-202 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4-BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 13.04.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 108 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5-YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 13.04.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 260.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO MİSAFİR TRİBÜNÜ 404 ve 405 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 14.04.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK–FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 500.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT TRİBÜN 207-208 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu RYAN ISAAC MENDES’in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

7-FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 14.04.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK–FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN 318-319 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8-CORENDON ALANYASPOR Kulübünün, 15.04.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CORENDON ALANYASPOR Kulübünün, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CORENDON ALANYASPOR Kulübü teknik sorumlusu FATİH TEKKE’nin, müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9-GALATASARAY A.Ş.’nin, 15.04.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 440.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ROOF LOUNGE MİSAFİR TRİBÜNÜ MİSAFİR A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10-MANİSA FUTBOL Kulübünün, 12.04.2024 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-EYÜPSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon güvenlik ve eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- EYÜPSPOR Kulübü antrenörü UĞUR UÇAR’ın, 12.04.2024 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-EYÜPSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, cezaya uymaması eylemi nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

12- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü görevlisi HALİL KILIÇ’ın, 13.04.2024 tarihinde oynanan ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ–GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

13-GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 13.04.2024 tarihinde oynanan ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ–GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü görevlisi CHEIKH TIDIANA DIEDHIOU’nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- ALTAY Kulübünün, 13.04.2024 tarihinde oynanan ALTAY–AHLATCI ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon güvenlik ve eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 56.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15-ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 14.04.2024 tarihinde oynanan ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR-TEKSÜT BANDIRMASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan NUMARALI SOL ALT TRİBÜNB, MARATON ALT TRİBÜN B1, E ve J bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

16-TEKSÜT BANDIRMASPOR Kulübünün, 14.04.2024 tarihinde oynanan ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR-TEKSÜT BANDIRMASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, yedek kulübesinde doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17-BİTEXEN GİRESUNSPOR Kulübünün, 14.04.2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR–BİTEXEN GİRESUNSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka isim listesinde yedek futbolcular arasında olmayan bir sporcusunun oyuna girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BİTEXEN GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi TOLGA SEYHAN’ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18-ERZURUMSPOR FK hakkında, 15.04.2024 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir.