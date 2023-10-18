Pentagon: Değerlendirmemiz açık kaynaklara dayanıyor

Pentagon'dan, Gazze'de yaklaşık 500 sivilin hayatını kaybettiği hastaneye yapılan saldırıyla ilgili Biden'a sağlanan bilgilerin kaynağı hakkında detaylı değerlendirme istedi.

Pentagon'dan AA'ya yapılan yazılı açıklamada, "Bilgi toplamaya devam ederken, havadan görüntülerin, müdahalelerin ve açık kaynak bilgilerin analizine dayanan mevcut değerlendirmemiz, dün Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamadan İsrail'in sorumlu olmadığı yönündedir." ifadesi paylaşıldı.

Açıklamanın sonunda, "Şu anda verebileceğimiz başka bir bilgi yok." denildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv'i ziyareti sırasında, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin "Görünen kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi, siz (İsrail) değil. Ancak çok sayıda kişi emin değil." sözlerini sarf etmişti.

Biden, "Gazze'deki patlamanın arkasında İsrail'in olmadığından emin olmanızı sağlayan şey nedir?" şeklindeki bir soruya da "Savunma Bakanlığının (Pentagon) bana gösterdiği veriler." cevabını vermişti.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.