Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, taciz ateşinde, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve Uzman Çavuş Kemal Özek'in şehit düştüğü, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan askerlerin derhal hastaneye sevk edildiği aktarılan açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Babası da şehit olmuştu

Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın polis memuru olan babasının da 2012 yılında görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olduğu öğrenildi.

Şehidin naaşı yarın memleketi Ankara’nın Balâ ilçesi Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle 2012 yılında şehit olan babası Kadir Altınbaş’ın yanına defnedilecek