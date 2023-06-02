ÖSYM, pazar günü 3 sınav yapacak!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, hafta sonu yapılacak sınavlara ilişkin bilgi verdi.

STS Diş Hekimliği ve YDUS'un Ankara, DUS'un ise Ankara ve İstanbul'da yapılacağını belirten Ersoy, üç sınava toplam 6 bin 601 adayın katılacağını bildirdi.

Sınavlarda emniyet dahil 856 personelin görev yapacağını kaydeden Ersoy, 13 binada uygulanacak sınavlar için 227 salon kullanılacağını aktardı.

Sınavların pazar günü saat 10.15'te başlayacağını ifade eden Ersoy, adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını hatırlattı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, sınavlara başvuran adaylara başarılar diledi.