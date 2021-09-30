Opel, Almanya’daki fabrikasında üretime ara veriyor

Çip tedarik sorunu otomotiv üreticilerini etkileyemeye devam ediyor. Alman otomobil üretici Opel, Eisenach'taki tesisini tedarik zincirindeki sıkıntılar ve küresel çip kıtlığı nedeniyle gelecek haftadan itibaren en az 2022'ye kadar kapatacağını bildirdi.

Opel’den yapılan açıklamaya göre, Grandland modelinin üretildiği fabrikada, üretimin "tedarik zinciri durumunun izin verdiği ölçüde" gelecek yıl yeniden başlayacak.

7,7 milyon araçlık üretim kaybı bekleniyor

Öte yandan, Almanya'nın önemli sanayilerinden biri olan otomobil imalatı, modern otomobiller için gerekli olan yarı iletkenlerin kıtlığı başta olmak üzere tedarik zincirlerindeki kesintilerden olumsuz etkileniyor.

Danışmanlık firması AlixPartners'ın yaptığı araştırmaya göre, yarı iletken çip arzında yaşanan sıkıntı, küresel otomotiv endüstrisinde bu yıl 210 milyar dolarlık ciro kaybına neden olacak.

Çip krizi nedeniyle otomotiv sektöründe bu yıl 7,7 milyon araçlık üretim kaybı olması bekleniyor.