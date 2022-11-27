Önce anahtarı sonra arabayı çaldı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 20 Kasım'da, Kılıçali Paşa Mahallesi'nde meydana gelen ev ile oto hırsızlığı suçlarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Olay yeri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bir evden otomobil anahtarını çalan şüphelinin sokakta bulunan aracı alarak olay yerinden uzaklaştığını belirledi.

Araç plakası üzerinde yapılan sorgulamalar sonucunda otomobilin, Gaziosmanpaşa'da bir akaryakıt istasyonundan birden fazla yakıt aldığı ve aracın sürekli bu bölgede Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına takıldığı tespit edildi.

Karayolları Mahallesi'nde otomobilin yerini belirleyen ekipler, şüpheli M.E.Ç'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, "evden hırsızlık" ve "oto hırsızlığı" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin evden çaldığı anahtarla otomobili çalıştırması görülüyor.