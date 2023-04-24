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Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 19 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, bu yıl okullarda ikinci ara tatil, 17-20 Nisan'da uygulandı ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşti. Öğrenciler, ikinci dönemin ara tatili sonrası ilk derslerine sabah saatleri itibarıyla başladı.

Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran'da sona erecek.

Deprem sonrasında diğer illere naklini aldıran öğrencilerden 34 bin 985'i okullarına geri döndü.

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