AjansHaber.com.tr Gündem OHAL kararnamesi: Davalar 6 Nisan'a ertelendi

OHAL kararnamesi: Davalar 6 Nisan'a ertelendi

OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile yargı alanındaki dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler, 6 Şubat'tan itibaren 6 Nisan 2023'e kadar durduruldu.

OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile yargı alanındaki dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler, 6 Şubat'tan itibaren 6 Nisan 2023'e kadar durduruldu.

OHAL kapsamındaki kararname ile hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 4 günü geçemeyecek, Cumhuriyet savcısı gözaltı süresini 3 gün uzatabilecek.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Üniversitelerin açılışı ertelendi
AFAD: “Şanlıurfa’da arama kurtarma tamamlandı”
Japon Uzman Moriwaki depremi değerlendirdi
Shell'den akaryakıt desteği!
Oktay, depreme ilişkin son durumu açıkladı!
Ankara'da deprem!
Enkaz altındaki 5 kişi 80 saat sonra kurtarıldı!