Ödünç: "Adana'da 360 kişi hayatını kaybetti”

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sadece Cumhuriyet tarihinin değil, coğrafyalarının ve dünyanın en büyük deprem felaketleriyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Adana'nın Çukurova ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları ile yardım organizasyonlarına katıldığını anlatan Ödünç, depremde evleri hasar gören vatandaşların konaklamaları için her türlü imkanın sağlandığını, depremzedelerin yemek ve ısınma ihtiyaçları için gerekli bütün tedbirlerin alındığını söyledi.

AK Parti'li Ödünç, Adana'da yıkılan 13 binada sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 360 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 6 bin 993 vatandaşın yaralı olarak çıkarıldığını, 11 enkazda aktif olarak çalışmalara devam edildiğini bildirdi.