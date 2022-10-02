AjansHaber.com.tr Dünya 9 NATO üyesinden Ukrayna'ya askeri yardım çağrısı

NATO üyesi 9 ülkeden Ukrayna'ya askeri yardım çağrısı

Rusya’nın Ukrayna’da 4 bölgeyi yasa dışı ilhak etmesinin ardından 9 NATO üyesi, Kiev yönetimine askeri yardım çağrısında bulundu.

Çekya, Estonya, Letonya, Litvanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın hazırladığı ortak bildiride, bütün NATO üyesi ülkelerin Rusya’ya karşı Ukrayna’ya yardım etmesi talep edildi.

Söz konusu ülkelerin, Rusya’ya karşı Ukrayna’yı destekledikleri ifade edilen bildiride, Rusya’nın işgal ettiği topraklardan hemen çekilmesi talep edilirken, üye ülkelerin Kiev yönetimine askeri yardımları artırması istendi.

Rusya, 30 Eylül’de Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de yasa dışı ilhak etmiş, bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ülkesinin NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzalamıştı.

 

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