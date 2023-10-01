NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den kınama mesajı!
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınadığını bildirerek, NATO'nun terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.
Stoltenberg, sosyal medya platformu X üzerinden Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.
Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Stoltenberg, yaralanan polislere acil şifa dileğinde bulundu.
Stoltenberg, "NATO, terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.
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