NASA, sessiz süpersonik uçağını tanıttı

NASA ve teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin, ortak geliştirilen sessiz süpersonik uçağı X-59'u dün tanıttı. NASA, bir ilke imza attıklarını ifade ederek uçağın hava yolculuğunda devrim yaratacak verileri toplamayı ve ses hızından daha hızlı seyahat edebilen yeni nesil ticari uçakların önünü açmayı hedeflediğine dikkat çekti.

ABD’DE SÜPERSONİK UÇUŞLAR 50 YILDIR YASAK

NASA 'nın üst düzey yöneticilerinden Pam Melroy tanıtımda "Bu, yalnızca NASA'nın ve tüm X-59 ekibinin sıkı çalışması ve yaratıcılığı sayesinde mümkün olan büyük bir başarıdır. Sadece birkaç yıl içinde iddialı bir konseptten gerçeğe geçtik. NASA'nın X-59'u seyahat etme şeklimizi değiştirmeye yardımcı olacak ve bizi çok daha kısa sürede birbirimize yakınlaştıracak” dedi.

NASA, “ABD ve diğer ülkeler, kentlerde yaşayanlar için yüksek sesli, şaşırtıcı ses patlamalarının yol açtığı rahatsızlık nedeniyle bu tür uçuşları 50 yıldır yasakladı. X-59'un ses hızının 1.4 katı, yani 925 mil/saat hızla uçması bekleniyor. Tasarımı, şekli ve teknolojileri uçağın daha düşük bir ses gürültüsü üretirken bu hızlara ulaşmasını sağlayacak” dedi. Uçağın 2024’ün sonuna doğru ilk kez havalanacağını belirten NASA, uçuş testlerinin ABD genelinde seçilecek şehirlerin üzerinde uçarak yapılacağını ve ürettiği sesin insanlar tarafından nasıl algıladığı konusunda veriler toplayacağını ifade etti.

X-59 UÇAĞI

X-59 'un süpersonik uçuşlarda kullanılan diğer uçaklardan farklı olduğunu belirten NASA, “X-59 benzersiz bir deneysel uçaktır, bir prototip değildir; teknolojilerinin amacı gelecek nesil sessiz süpersonik uçaklara bilgi sağlamaktır.

X-59'un ince, konik burnu, uzunluğunun neredeyse üçte birini oluşturuyor ve normalde süpersonik bir uçağın ses patlamasına neden olmasıyla sonuçlanacak şok dalgalarını kıracak” ifadelerini kullandı.