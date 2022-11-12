Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı

“Neden mi Kentsel dönüşüm?” konulu video paylaşımında İstanbul’un Kirazlıtepe mahallesinde yaşayan vatandaşların duygularına yer verilerek gerçekleştirilen kentsel dönüşümün önemi vurgulandı.

“Türkiye genelinde 3 milyon 200 bin konut yenilendi”

Bakan Kurum’un, yaptığı paylaşımda 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş tek yapı bırakmamanın hedeflendiği vurgulanarak, “3 milyon 200 bin konut yenilendi. 81 ilde 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümü sürüyor. 6,6 milyon ev ve iş yeri denetimi tamamlandı. 24 milyon vatandaşımız depreme dayanıklı konutlarda oturuyor” bilgilerine yer verildi.

“İstanbul’da 39 ilçede 695 bin konut yenilendi”

Bakan Kurum’un paylaşımında, İstanbul’da hayata geçirilen 788 bin konutluk kentsel dönüşüm kapsamında 39 ilçede 695 bin konutun yenilendiği ve 93 bin konutun da dönüşümünün sürdüğü bildirildi.

İstanbul’da; Fikirtepe, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kağıthane Yahya Kemal, Zeytinburnu Telsiz ve Beştelsiz, Bağcılar Demirkapı, Güngören Tozkoparan, Kartal Orhantepe, Üsküdar Mehmet Akif Ersoy, Ferah ve Kirazlıtepe, Ataşehir Şerifali, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi’nde on binlerce konutun teslim edildiği ifade edilerek, Beykoz Tokatköy ve Beyoğlu Okmeydanı’nda da 2 bin konutun temellerinin atıldığı aktarıldı.

“Ankara’da 39 bin konutluk kentsel dönüşüm”

Paylaşımda, Ankara’da da Mamak ve Altındağ ilçelerinde 4 bin 368 konutun dönüşümünün sürdüğünü ifade ederek, il genelinde toplamda 39 bin konutluk kentsel dönüşümün gerçekleştirildiği belirtildi.