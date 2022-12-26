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Muğla'da 147 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botlar ve yelkenli tekneyle yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 147 düzensiz göçmen yakalandı, 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında farklı zamanlarda lastik botlar ve yelkenli tekne içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 3 lastik bot ve yelkenli tekneyi durdurarak 147 yabancı uyrukluyu yakalayan ekipler, Karaada üzerinde yardım talebinde bulunan 29 düzensiz göçmeni de botlara alarak karaya çıkardı.

Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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