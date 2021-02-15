MSB paramotorla kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüleri paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği görüntüleri yayımladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotorla kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.
Irak Kuzeyi #Gara’da alıkoydukları vatandaşlarımızı başlarından vurarak kalleşçe şehit eden PKK'lı teröristlerden 3’ü, gecenin karanlığını fırsat bilerek paramotor ile kaçmaya çalışırken Türk SİHA'ları tarafından imha edildi.#KahrolsunPKK— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 14, 2021
Via-@clashreport pic.twitter.com/4ZHb3i94Ya
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 53 olduğu bildirilmişti.
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