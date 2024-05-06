YSK, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin kesin sonuçları açıkladı!
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarını açıkladı.
Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçti. Siyasi partilerin itirazlarından ardından süreç tamamlandı.
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçimin kesin sonuçlarını açıkladı.
İŞTE 31 MART SEÇİMLERİNİN KESİN SONUÇLARI
Yener'in açıklamaları şöyle:
2 Haziran'da Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan, Sivas Yıldızeli ve Güneykaya ilçelerinde seçimler yenilenecek.
Büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 78.1 2 olarak gerçekleşmiştir. 30 büyükşehirde AK Parti 12, YRP 1, DEM 3, CHP 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştır.
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