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YSK, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin kesin sonuçları açıkladı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarını açıkladı.

Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçti. Siyasi partilerin itirazlarından ardından süreç tamamlandı. 

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçimin kesin sonuçlarını açıkladı.

İŞTE 31 MART SEÇİMLERİNİN KESİN SONUÇLARI

Yener'in açıklamaları şöyle:

2 Haziran'da Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan, Sivas Yıldızeli ve Güneykaya ilçelerinde seçimler yenilenecek.

Büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 78.1 2 olarak gerçekleşmiştir. 30 büyükşehirde AK Parti 12, YRP 1, DEM 3, CHP 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştır.

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