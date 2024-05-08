Alinur Aktaş'tan Bozbey'in iddialarına sert tepki!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, seçimlerin ardından ilk basın değerlendirme toplantısını düzenlemiş, belediye ve iştirak şirketlerin borçlarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Mustafa Bozbey “7,1 milyar ile başlayan ve 20 milyar ile devam eden sürecin şu an 25 milyarı aştığını görüyoruz. Borçlar milyon milyon değil, milyar milyar artıyor. Bu para nerede harcandı?” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanlığı binasında bir basın toplantısı düzenledi. Alinur Aktaş, Mustafa Bozbey'in iddialarına sert yanıt verdi.

Alinur Aktaş, "Seçim akşamı TIR’larla belediyeden evrak kaçırıldığımı söyleyen valiyi göreve çağıran mevcut başkanın daha sonra açıklamalarını kaldırdı. Kendisi her ay basın toplantısında yaptıklarını ve yapacaklarını söyledi.

Bu süreçte basın açıklaması yapma niyetim yoktu. Dünkü açıklamayı izledikten sonra bu şehri yalan ve iftiralara boğmaya çalıştılar ve algı oluşturmaya çalıştılar.

Göreve başlamasına rağmen belediye bütçesine hala hakim olamayan bir başkan var. Bozbey’in açıkladığı rakamlar gerçekleri yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.

"Rakamlara hakim değil"

Alinur Aktaş, Mustafa Bozbey'in rakamlara hakim olmadığı söylerken, "Mazbatasını geç aldığını söyleyen Bozbey, acaba 1 günlük gecikme ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde nasıl bir tahribat oluşturmuş olabilir.

BURULAŞ hariç diğer şirketlerle alakalı iş ve işleyişle ilgili hiçbir sıkıntı olmadığını hatta kasalarında para olduğunu söylüyorum. Bu adam gerçekten rakamlara hakim değil." diye konuştu.

"Nilüfer Belediyesi'ni ne kadarla devrettin?"

Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e sorular yöneltti. Aktaş, "Nilüfer Belediyesi başkanıyken bütçen neydi ne kadarla devrettin? 20 yıllık döneminde kentsel dönüşüm yaptın mı? Bu millet senden acilen kentsel dönüşüm bekliyor." açıklamasında bulundu.

Belediyenin net borcunun 1 milyar 590 milyon 948 bin lira olduğunu belirten Alinur Aktaş, "BURULAŞ hariç diğer şirketlerde hiçbir sıkıntının olmadığını, aksine kasalarında paranın bulunduğunu ifade ediyorum.

Mal beyanını açıklamaktan kaçamazsın. Ben de, İYİ Parti’nin adayı da mal beyanını açıkladı. Bu kamuoyunun bunu bilmeye hakkı var." diyerek Bozbey'e yüklendi.

Aktaş ayrıca, "Başkanlık sürem boyunca en hayırlı işlerden Sosyal yardım işleri Türkiye’ye örnek olmuştur. Görevim boyunca yardımlar ilk sahiplerine elden ulaştırılmıştır. Yılbaşından bu yana belediyeye 524 personel alındığı algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Rakamları abartma ve büyütme konusunda üzerlerine yok." diyerek sözlerini tamamladı.