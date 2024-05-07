Bozbey'in akraba atamaları tam gaz!

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, geçtiğimiz hafta Baldızı Sezen Uğurlu’yu Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na getirmişti. Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketi BURKENT'e Yönetim Kurulu Başkanı yaptı.

Konuyla ilgili olarak Sözcü'ye açıklama yapan Bozbey, "Bu şirketler hakikaten sıkıntıların olduğu yerler. Furkan Bozbey'in, yeğenimin soyadından kaynaklı sorun çıkıyor. İTÜ mimarlık mezunu genç, 4-5 yıldır mimarlık yapıyor. İnsan üzülüyor. Bu gençler hiç mi çalışmayacak?" diyerek kendini savunmaya çalıştı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Bozbey, tartışmalara mahal vermemek adına atama kararından vazgeçtiğini açıklasa da konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

CHP'li Başkanın atamalarına muhalif kimliğiyle tanınan Şahan Gökbakar tepki gösterdi. Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey öz yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketine başkan olarak atamış. Sonra da 'Bu gençler hiç mi çalışmayacak' diyerek kendini savunmuş! Evet senin kardeşinin oğlu belediye şirketinde başkan olarak çalışmayacak bey amca! Belediye babanın çiftliği olmadığı için kendi yeğenine bir zahmet başka yerde iş buluver. Nasıl insanlarsınız siz ya? Yeğenin istese bile, senin olmaz yanlış anlaşılır demen lazım! Ayıp ya." ifadelerini kullandı.

Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde de torpil iddialarıyla gündeme gelmişti.