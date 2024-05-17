Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine 3 isim atandı.

Nuh Yılmaz, Burhanettin Duran ve Ayşe Berris Ekinci Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına atandı.

28 Şubat davası hakkında yeni gelişme

Öte yandan 28 Şubat davası hükümlüsü emekli generallerin cezaları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından affedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Çevik Bir, Hacı Sülük, Aliefter Aslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel ve Çetin Doğan affedildi.