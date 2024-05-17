Bakan Işıkhan açıkladı: İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilaç raporlarıyla ilgili yeni kararı duyurdu.

Aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme yaptıklarını duyuran Bakan Işıkhan, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimlerince yazılabileceğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, "Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri ve alternatif tedavi seçenekleri sayesinde yaklaşık bir yılda 3,2 milyar lira tasarruf sağladık." dedi.