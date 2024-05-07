Galatasaray ve Beşiktaş'ın sponsoruydu: İflas etti

GKN Kargo iflas etti. Galatasaray ve Beşiktaş’ın sponsorluğunu da yapmış olan ünlü kargo şirketi için iflas kararı verildi. İflas kararı verilen GKN Kargo’nun 563 milyon lira borcu olduğu kaydedildi.

Ünlü kargo şirketi GKN Kargo’dan kötü haber geldi. 563 milyon lira borcu olan kargo şirketi iflas etti. Şirket, Ocak ayında konkordato ilan etmişti

563 milyon lira borç

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre şirketin mevcut borcunun devasa boyutta olduğu öğrenildi. İflas kararı verilen GKN Kargo'nun 563 milyon lira borcu olduğu ortaya çıktı. Borcun 50 milyon liraya yakın bölümü ise aralarında Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantepspor ve Şanlıurfaspor'un da bulunduğu kulüplerin alacaklarından oluşuyor.