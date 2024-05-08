Şarkıcı Kalben'in evine uyuşturucu operasyonu düzenlendi!

Uyuşturucuyla mücadele eden İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu’nda yaşayan ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç’ın evine operasyon düzenledi.

Cihangir’de bulunan eve düzenlenen operasyonda, üç parça halinde toplamda daralı ağırlığı 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Evde ayrıca 2 bin euro, 730 dolar ve 1500 lira bulunurken, Kalben sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.