Bahçeli'den, Sinan Ateş iddianamesine ilişkin açıklamalar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Değerli vekiller, muhterem misafirler, basınımızın mümtaz temsilcileri, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bugünkü toplantımızı takip eden vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum."

"Gülün dikeni var diye üzülmek yerine dikenin gülü var diye sevinmeyi tercih edeceğiz. Önce yanlışı bilenler doğruya erişemez. 55 yıllık siyasi tecrübeyle diyorum ki suyun üstünde yürüsek bile yüzme bilmiyor diye eleştirenler olacak. Bu nedenle önümüze bakacağız. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."

"Elinizi vicdanlarınıza koyun desek vicdanlarını bulamayanların bizi anlamasını beklemiyoruz. Tatlı su kurnazlarını tanıyor biliyor ve ibretle takip ediyoruz. Bazen yerli yersiz sırtımızı sıvazlayanları görüyoruz. Sıvazlarken bıçağı saplayacak yeri aradığının farkındayız."

TÜRK POLİSİNE NEFRETLE SALDIRANLAR HAÇLI KALINTISIDIR

"1 Mayıs'ta sadece görevini yapan Türk polisine nefretle saldıranlar Haçlı kalıntısıdır. Bu Taksim ısrarı nedir, amacı nedir? Taksim'in emek ve dayanışmayla ne alakası vardır? Emek kutsaldır, emekçilerimizin başımız üstünde yeri vardır. Birilerinin tuzağına düşmeyen Türk polisini iftiharla tebrik ediyorum. Asıl emekçi Türk polisidir."

NETANYAHU İÇİN HESAP GÜNÜ YAKINDIR

"Türkiye'nin İsrail ile ticaretini dile dolayanların fitne hesabı bozulmuştur. Dışişleri Bakanımızın İslam ülkelerine "İsrail'i durdurmalıyız" çağrısı buna kanıttır. Netanyahu için hesap günü yakındır. İsrail'in Gazze katliamı Avrupa dahil ABD, Kanada gibi birçok ülkede protesto edilmiştir. Barbar saldırılar lanetlenmiştir."

"Bu protestolara gözaltı ve şiddetle karşılık veren ülkeler, işlerine gelince insan hakları bilirkişiliği yapıyor. Utanç duyulacak bir ikiyüzlülüktür. İnsanlık zulme karşı birleşmiş ve bilenmiştir. BM acil olarak devreye girmelidir. BM'nin bedel ödemesi insanlık namusudur. Bölge bıçak sırtıdır. Bazen yüksekte zannetiklerimiz eğilemeyeceğimiz kadar alçaktadır."

SİYASET DÜĞÜMLERİ ÇÖZME SAHASIDIR

"Kutuplaşmak yerine kucaklaşmak lazımdır. Ortak akılla meselelere kafa yormak bizim de arzu ve amacımızıdır. Hz Mevlana diyor ki; “Duydum ki kapıma gelmiş, tokmak olmadığı için kapıya vurmadan geri dönmüşsün. Bilmez misin, kalp kapısının tokmağa ihtiyacı yoktur; o ancak içeriden açılır.” Siyaset kavga arenası değil, düğümleri çözme sahasıdır. Akıl ve ortak akılla Türkiye'nin yükseliş sürecine herkes destek vermelidir."

"DEM'lenmek yerine şekerli suyu tercih etmek, bunu da yudumlayarak içmek akla mantıklıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ile CHP Genel Başkanı'nın görüşmesini esasını es geçip boş koltukla boşluğa düşmesi kendi bilecekleri meseledir. Bir defa siyasetin yumuşamasının vasatı Türk milletinin ortak değerleridir."

MAHKEME KARARLARI DEĞİŞTİRİLEMEZ

"Kimse mahkemeye talimat veremez. Yargı yetkisini kullanan bağımsız mahkemelerdir. Mahkeme kararları değiştirilemez. Gezi Park davasında hüküm alan Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştır ve diğer sanıklar da ceza almıştır. Ceza kararlarını veren bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir."

ÖZEL, KARA PROPAGANDAYA KULAK ASMASIN

"Gezi Parkı davasında hüküm alan Osman Kavala'nın serbest kalması yeniden yargılanması kamçılanıyor. Neymiş CHP Genel Başkanına Avrupa Parlamentosunda "Saati soruyorsun sen önce Kavala'yı çıkar diyorlar"mış. Sayın Özel'in ve yanındakilerin kolunda saat yok mudur?"

"Özel, kara propagandaya kulak asmasın. Avrupa istedi diye şerefimizi iki paralık mı edelim? Sayın Özel'in saati sormak yerine PKK ve FETÖ'ye verilen destekleri muhataplarının yüzüne vurması gerekmez miydi? Kanun kaçağı FETÖ ve PKK'lıları Türkiye'ye ne zaman iade edeceksiniz diye soramaz mıydı? Bana saati sorar ise köstekli saatimi açar kendisi ile açık açık paylaşırım."

SİNAN ATEŞ İDDİANAMESİ: YARGILAMA SÜRECİ DERHAL BAŞLATILMALIDIR

"Bugüne kadar niye iddianame hazırlanmadı diye sordular, hazırlandı içi boş dediler. MHP olarak beklentimiz şudur; meskur iddiamame ile ilgili mahkeme tarafında kabul edilip yargılama süreci derhal başlatılmalıdır."

"Kimin elinde hangi belge ve bilgi varsa mahkemeye sunmalıdır hatta şahit olarak dinlenmek isteyenlere mahkeme kapısı açılmalıdır. CHP'den ipine kadar malum partiler neyi biliyorlarsa mahkemeye yetiştirmeliler. Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek yoksa Pensilvanya'ya mı dayanacak hep beraber göreceğiz."