MSB: “Mevzuata uygun olarak yerine getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. MSB kaynakları seçimlerde bazı askerlerin toplu olarak oy kullandığı görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu.

“18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir." denilen açıklamada "Anayasamız ve ilgili mevzuat kapsamında silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler oy kullanamazlar. Belirtilen statülerdeki personel dışında kalan profesyonel olarak askerlik mesleğini icra eden diğer personel ise vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanma hakkını yürürlükteki mevzuat esasları kapsamında yerine getirmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Güler’in ABD heyetini kabulü

Bakanlık kaynakları, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in kabul ettiği ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’ni kabulünde neler görüşüldüğüne dair sorulara da yanıt verdi.

Görüşmede, ABD ile askeri ilişkiler ve savunma sanayii alanında ki işbirliğinin ele alındığı vurgulanırken "Suriye ve Irak’ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele faaliyetlerimiz ile Gazze ve Ukrayna’daki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." denildi.