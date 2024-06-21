MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit'te 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit olmuştur. Temas esnasında 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede operasyonlara devam edilmektedir." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, X sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
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