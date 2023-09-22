MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyinde 12 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan terörist grup belirlendi.

Operasyonda PKK/YPG'li 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık açıklamasında, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz." ifadesi kullanıldı.