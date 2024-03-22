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Moskova'da silahlı saldırı

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki konser salonunda silahlı saldırı ve patlama meydana geldi. Ölü ve yaralılar olduğu bildirilirken, konser alanı boşaltıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova’daki bir konser salonuna silahlı kişilerce yapılan saldırıda ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Moskova'da bulunan Crocus City Hall konser alanında silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Resmi olmayan açıklamalara göre olayda en az 14 ölü olduğu bildirildi. İnsanlar tahliye edilirken çevik kuvvet polislerinin bölgeye gönderildiği öğrenildi.

Konser salonunda hala mahsur kalanların olduğu bilirtilirken , Moskova Belediye başkanından ilk açıklama geldi.

Büyük bir trajedinin yaşandığını söyleyen belediye başkanı hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. 

Olay yerine 70'den fazla ambulans gönderildiği söylendi. 

Beyaz Saray'dan silahlı saldırı görüntülerinin korkutucu olduğu açıklanırken Moskova'da yaşayan Amerikalıların bulundukları yerde kalmaları ifade edildi. 

İnsanlar işte böyle vuruldu

Yangın çıktı

TASS haber ajansı, çatışmanın yaşandığı binada bir patlama ve yangın çıktığını bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis sevkedildi.

İşte olaya ait görüntüler:

 

İkinci patlama duyuldu

İnterfaks haber ajansına göre konser salonu yakınlarında ikinci bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası Moskova'daki havalimanlarında güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

Moskova Bölge Valisi'nden açıklama

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, başkentte konser salonuna yapılan terör saldırısını ele almak için bir görev gücü kurduklarını duyurdu.

Moskova'da hafta sonu halka açık tüm etkinlikler iptal edildi

Olay yerine 50'den fazla ambulans ekibi ve acil servis görevlisi sevk edilirken, başkent Moskova'da havalimanlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hafta sonu Moskova'da tüm halka açık etkinliklerin iptal edildiğini kaydetti.

Acil Durumlar Bakanlığı Genel Müdürlüğü'nden TASS'a yapılan açıklamaya göre, binadaki yangını söndürmek için Moskova Havacılık Merkezi'nden helikopterler olay yerine gönderildi.

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