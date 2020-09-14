MKE Ankaragücü ilk haftada yine kazanamadı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 yenilerek başlayan MKE Ankaragücü, açılış maçlarındaki galibiyet hasretini sürdürdü.

Eryaman Stadı'nda yapılan karşılaşmada Erzurum ekibi karşısında1-0 öne geçmesine rağmen Oltan Karakullukçu'nun gollerine engel olamayan teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki sarı-lacivertliler, sezonun ilk maçından puan çıkaramadı.

Süper Lig'de en fazla mücadele eden 4. takım konumdaki MKE Ankaragücü, bu kulvarda yer aldığı son 7 sezonda da ilk hafta maçlarında 3 puan sevinci yaşayamadı.

Son olarak 2007-2008 sezonu açılış maçında Ankaraspor'u rakip sahada 2-1 yenen sarı-lacivertliler, ardından Süper Lig'de mücadele ettiği 7 sezondaki ilk hafta müsabakalarında 2 beraberlik, 5 yenilgi alarak iyi bir başlangıç yapamadı.

SAHASINDA SON AÇILIŞ MAÇI GALİBİYETİ 96-97'DE

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de sahasındaki sezon açılış maçlarında da galibiyet hasreti çekiyor.

Sarı-lacivertliler, son olarak 1996-1997'de iç sahada oynadığı ilk hafta maçını galip bitirdi. Söz konusu sezonda başkent temsilcisi, Zeytinburnu'nu 4-1 yenerek 3 puanla lige başladı.

MKE Ankaragücü, daha sonra sahasında yaptığı 6 açılış maçında 2 beraberlik, 4 yenilgi alarak taraftarlarını üzdü.