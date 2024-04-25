MİT'ten nokta operasyon!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ortak operasyonu sonucu DEAŞ terör örgütünün sözde 2 sorumlusu, Suriye'de yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT'in sağladığı istihbarat desteği ile SMO güçlerince Barış Pınarı Harekat alanında operasyon düzenlendi.
DEAŞ'ın sözde Şam vilayetine bağlı para trafiğini yöneten 'Abu Bekir El Kureyşi' kod adlı Ziyad El Hacci ile 'Abu El Bera' kod adlı Musa Muhammed El Habib, SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
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