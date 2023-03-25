Millilerimiz galibiyet ile başladı!

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, forvet oyuncuları Cenk Tosun ve Enes Ünal'a ilk 11'de görev verdi.

Alman teknik adam takımını sahaya Mert Günok, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Onur Bulut, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Cenk Tosun ilk 11'iyle sürdü.

Milli takımda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Samet Akaydin, Arda Güler ve Cenk Özkaçar ise yedekler arasında yer aldı.

Milliler, Ozan Kabak'ın 10. dakikada kendi kalesine attığı golle geriye düştüğü maçta rakibini 27. dakikada Orkun Kökçü ve 64. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek EURO 2024 Elemeleri'ne galibiyetle başladı.

Sonraki rakip Hırvatistan

28 Mart salı günü millilerimiz grubun favori takımı olan Hırvatistan ile karşılaşacak.