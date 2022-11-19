Milliler Çekya'yı 2-1 yendi!

Genç futbolcular Arda Güler, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydin ve Onur Bulut, A Milli Futbol Takımı'nın Gaziantep'te Çekya ile oynadığı özel maçta ilk kez formayı giydi.

A Milli Futbol Takımı, Kalyon Stadı'nda Çekya'yı 2-1 yendi.

Bu maçta ilk 11'de başlayan Samet Akaydin ve Onur Bulut ile 68 dakikada oyuna giren genç futbolcu Arda Güler ve 60. dakikada oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Arda Güler, oyuna girdiği sırada taraftarlar, "Arda" tezahüratı yaparak ayakta alkışladı.

A Milli Futbol Takımı Çekya'yı 5. kez yendi

Türkiye, 4'ü resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 10 kez mücadele etti.

Çekya ile tarihinde 11. kez Gaziantep'te karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, rakibini 2-1 yendi.

Son 2 maçta da Çekya'yı 2-0'lık skorlarla mağlup eden Türkiye, bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Rakip filelere 15 gol gönderen A Milli Takım, kalesindeki 21 gole engel olamadı.

Ay yıldızlı ekip ayrıca, Çekoslavakya döneminde yaptığı 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Ay yıldızlılar, attığı 5 gole karşılık 24 gol yedi.