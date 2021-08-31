Milli Takım zorlu Karadağ sınavında

Dünya Kupası Elemelerine başarılı bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımımız, grubun zorlu ekiplerinden Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Arena'da saat 21:45'de başlayacak mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubunda üçüncü maçlar sonunda 7 puanla liderliğini sürdüren Milliler, 6 puanla üçüncü sırada yer alan Karadağ'ı konuk edecek. Türkiye daha önce Karadağ ile oynadığı iki maçta bir galibiyet ve bir beraberlik almıştı.

Şenol Güneş'le 80. maç

Deneyimli teknik direktör, Karadağ karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'nın başında 80. maçına çıkacak. Güneş, Milli Takımın başında çıktığı 79 maçta 37 galibiyet aldı, 20 kez mağlup oldu. Türkiye, Güneş yönetimindeki maçlarda 121 gol attı, kalesinde 82 gol gördü.

Aday kadro belli oldu

A Milli Futbol Takımının Karadağ maçı aday kadrosu da belli oldu. İşte Türkiye'nin Karadağ maçı aday kadrosu:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Alpaslan Öztürk (Galatasaray), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe).



Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Brentford).