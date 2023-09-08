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Milli Takım 1 puanı son anlarda kurtardı! 1-1

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile karşılaştı. Karşılaşma genç yıldız Bertuğ Yıldırım'ın son dakikalarda attığı golle 1-1 sona erdi.

A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.

Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede A Milli Takım'ın golünü Bertuğ Yıldırım kaydetti. Bertuğ, A Milli formayla çıktığı ilk maçta golünü attı.

Ermenistan'ın golünü ise Dashyan kaydetti.

Milli Takım 10 puanla lider durumda

Ay-yıldızlı ekip, Ermenistan karşılaşması sonrası 10 puana yükseldi ve gruptaki liderliğini korudu.

Ermenistan ise puanını 7 yaptı. Grubun diğer karşılaşmasında ise iki maç eksiği olan Hırvatistan, Letonya'yı 5-0 mağlup ederek puanını 7'ye çıkardı.

 EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

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