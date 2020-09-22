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Milli Savunma Bakanlığından Ermenistan'a 'ateşle oynama' uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir Azerbaycan askerini şehit ettiğini belirterek, "Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli." uyarısında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir Azerbaycan askerini şehit ettiğini belirterek, "Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli." uyarısında bulundu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yukarı Karabağ'ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek, bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Şehidimize Allah'tan rahmet, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileriz. Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli." ifadeleri kullanıldı.

Çavuşoğlu: Can Azerbaycan'ın haklı davasında daima yanındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit düşen onbaşı Elşen Memmedov için Allah'tan rahmet diledi.

Ailesi ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dileğini ileten Çavuşoğlu, Ermenistan'ı saldırganlığa son vermeye ve aklını başına toplamaya davet etti.

Çavuşoğlu, "Can Azerbaycan'ın haklı davasında daima yanındayız." ifadesini kullandı.

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