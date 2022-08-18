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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Lviv'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetinde yer alan Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü.

Potoçki Sarayı'ndaki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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