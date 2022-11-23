Milli Muharip Uçağı’n kalbi, TBMM’de!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarının bütçe görüşmeleri öncesinde Bakan Varank'ın konuşma yapacağı masanın önündeki sehpaya üstü örtülü bir kutu konuldu. Varank'ın konuşması sırasında örtünün açılmasıyla ortaya çıkan MMU'nun görev bilgisayarı milletvekillerine tanıtıldı.

Bütçe görüşmeleri sırasında, Bakan Varank, geliştirilen teknolojilerle Türkiye'nin kendi savaş yönetim sistemiyle denizaltısından kendi torpidosunu güdüleyebileyen dört ülkeden biri olduğunu belirterek, "5'inci nesil bir savaş uçağı olacak MMU'nun görev bilgisayarını başarıyla ürettik ve zamanından önce TUSAŞ'a teslim ettik. Bu oldukça stratejik teknoloji harikası görev bilgisayarında çalışan gerçek zamanlı işletim sisteminin çok çekirdekli sürümünü de yine bizim mühendislerimiz geliştirdi." ifadelerini kullandı.

F-16'ların yerine geçecek

Konuya ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan, geliştirilen bir savaş uçağının üretilmesi ve bu uçağı tasarlayıp geliştirebilecek insan gücü ile altyapının oluşturulması hedefinin sonucu olarak MMU Projesi hayata geçirildi. TUSAŞ'ın ana yüklenicisi olduğu MMU'nun, 2030'lu yıllarda F-16 savaş uçaklarının yerini alması planlanıyor.

MMU ile birlikte Türkiye, 5'inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülke arasında yerini alacak. Ayrıca, düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi alanlarda kabiliyetler kazanacak.

MMU'nun görev bilgisayarı da TÜBİTAK BİLGEM tarafından tasarlandı ve geliştirildi. Görev bilgisayarı, yüksek hesaplama ve iletişim kabiliyetine sahip olacak. Görev bilgisayarına kritik yazılımlar yüklenebilecek. Bilgisayar, güçlü ve çok fonksiyonlu modüler işlemci ünitesi barındıracak. Motor çalıştırma, görev sistemleri ve hava aracı yönetim sistemleri arayüz ve fonksiyonlarını bu bilgisayar gerçekleştirecek.