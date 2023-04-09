Milli Eğitim Bakanlığı ikinci dönem ara tatil tarihini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim takvimi ile ara tatil tarihleri belli oldu. Bu anlamda 2. dönem ara tatil tarihi 17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında olacak. Ramazan Bayramı olan 21-22-23 Nisan tarihleri ile birleşen ara tatil 9 gün olacak. Okullar 24 Nisan 2023 tarihinde başlayacak.

Yaz tatili ne zaman başlayacak?

MEB takvimine göre okullar 16 Haziran 2023 tarihinde karne dağıtımı sonrası kapanacak. Böylelikle üç aylık yaz tatili başlamış olacak.