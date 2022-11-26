Milli Eğitim Bakanı Özer, Düzce'de depremzedeleri ziyaret etti!

Özer, beraberindeki AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile Aziziye Mahallesi'nde inşası süren Kasım Aktaş Ortaokulunu inceledi.

Aynı mahallede, depremden zarar gören evlerine girmek istemeyenler için AFAD tarafından 30 çadırın kurulduğu bölgeye geçen Özer, buradaki ailelerle görüşerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Bakan Özer, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.