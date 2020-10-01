MHP'den CHP'ye yaylım ateşi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin AYM çıkışını hedef alması sonrası arşivi açan Akçay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargıya yönelik sözlerini hatırlattı, "Kendi söylediklerini görmeyip de Sayın Genel Başkanımızın Anayasa Mahkemesine ilişkin eleştiri ve görüşlerine saygısız ve kaba üslupla karşılık vermek tam bir utanmazlık ve küstahlıktır." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li Özgür Özel'in, "Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'ni hedef alan açıklaması, demokrasimiz açısından utanç vericidir!" ifadelerine yanıt veren Akçay, oldukça sert ifadeler kullandı. Akçay, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun yargıyı hedef alan sözleri ve tehditlerini tek tek paylaştı, "Utanmazlık ve küstahlıktır değerlendirmesinde bulundu.