MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"MHP ve Cumhur İttifakı ülkemizin geleceği için daha büyük bir görev bilincindedir. Küresel senaryoların bölgemizde gösterime sokulan bugünkü sahnesinden başka bir şey değildir. Milli varlığımızı sömürge hesaplarına, egemen güçlerin inisiyatifine teslim etmek isteyenler faal haldedir."

"Millet tekdir, adı Türk'tür"

"Afrika'nın bir ucundan Asya'nın bir ucuna kadar milyonlarca insan bir lokma ekmek mücadelesi için canını dişine takmaktadır. Kaybedenler, tarihin her devrinde olduğu gibi yine mazlumlardır. Terörizm hedef ülke ya da ülkelerin iç işlerine karışmaların gerekçesi olarak görülmüştür. Bugün emperyalizmin hedefi Afrika'nın kıyısından Doğu Türkistan'a kadar bu ülkelerin direnişlerini kırmaktır. Türk milleti son sözünü Malazgirt'te söylemiştir. O günden bugüne vatan tektir, adı Türk'tür. Binlerce yıldır, millet tekdir, adı Türk'tür. Bunun dışında her arayış maceradır."

"Küresel güçlerin kiralık katilleri olan terör örgütleri var. Teröristler bugün görüldükleri her yerde gömülmektedir. Türk milleti terörün belini kıracaktır. Teröristler döktükleri şehit kanlarında çırpına çırpına boğulacaktır. Türkiye'nin sınır güvenliğini ihlal edenler, insanımıza musallat olanlar doğduklarına bin pişman olacaklar."

Pençe-Kilit Operasyonu

"PKK/YPG için güvenli hiçbir yer yoktur. Terör örgütleri kırsal alanlardan sökülüp atılmaktadır. Hainler nerede barınıyorsa asli hedef oradır. Irak'ın Kuzey'ine yönelik hava harekatları Pençe operasyonlarıyla terör örgütünün hayat damarları kesilmiştir. PKK'nın sözde yürütme konseyi olan terör elebaşları imha edilmiştir. İlki 2018 yılının Mart ayında devreye giren Pençe harekatlarının devamı olan Pençe-Kilit ile terör örgütleri komaya sokulmuştur."

"İnanıyorum ki bu terörist Duran Kalkan'ın da sonu yakındır"

"Duran Kalkan, operasyonların devam etmesi halinde savaşı şehirlere taşıyacağını iddia etmiştir. Bursa ve İstanbul'da yapılan hain saldırılar gerçekleştirilmiştir. İnanıyorum ki bu terörist Duran Kalkan'ın da sonu yakındır. Bunların ya leşleri yere serilecek, ya da kafasına çuval geçirip Türk adaletine teslim edilecektir. Türk milleti bu canileri affetmeyecektir. Pençe Kilit harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikliklerine baktığımızda 8 Ermeni, Alman, Fransız, ingiliz ve ABD'li olduğu görülmektedir. Terörle mücadele boynunda haç taşıyanlara karşı hilalin mücadelesidir. Terörle mücadele gazilerimizin, şehitlerimizin alacak davasıdır, karşı çıkanlar ise şeytanın yanındadır."

"Zillet ittifakının tarafı Türkiye'nin tahribidir"

"Zillet İttifakı'nın terörle mücadelede bir destek mesajı paylaştığını gördünüz mü? Menfaat yaşamak, ahlak yaşatmak ister. Bu ikisi bir arada bulunamaz. Zillet İttifakı iyice yoldan çıkmış, istikametini şaşırmıştır. 3 kez toplanan partilerin ortak açıklamasında Türkiye'nin ortak çıkarı ile bağdaşan bir yer var mıdır? Bunlar kuldan utanmıyor bari Allah'tan korksunlar. Bu ittifak orakları sadece güçlendirilmiş parlamanter sistem ile avunuyorlar. Birbirine kazık atıyorlar, tuzak kuruyorlar sonra dönüp gönüllerini almaya çalışıyorlar. Bunların dilinde şehitlerimiz yok, Türkiye'ye övgü yok. Yüzlerinde meymenet yok. Zillet ittifakını parlamenter sistem dolduruşuna getiren dış güçlerdir. Bizim medarı iftarımız, aziz milletimizdir, Zillet ittifakı Türkiye'nin tarafında değildir. Nerede duruyorlar artık bilmeyen kalmamıştır. Nerede duruyorlar artık bilmeyen kalmamıştır. Zillet ittifakının tarafı Türkiye'nin tahribidir."

Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesi

"CHP Genel Başkanı ise hangi provokasyonu yapacağını şaşırmıştır. Faturayı ödemezse elektriğinin kesileceğini ve bütün il teşkilatlarımıza birer kandil göndermesini talimat vermiştim. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Önemli olan sesi duyurmaktı, 1 hafta sonra faturayı ödeyeceğim diyor. 4 milyon hanenin elektriğinin kesildi iddiası yalandır. 278 bin abonenin elektriği kesilmiştir. Kılıçdaroğlu bilmelisin ki Türkiye'yi karanlığa boğamayacaksın. Kılıçdaroğlu'nun kafasının içi karanlık düşüncelerle doludur. Bu karanlığın müdafaası Zillet ittifakı eliyle yapılmaktadır. MHP karanlık emellere surdur, kahramanca emellere uğurdur."