MHP Lideri Bahçeli'den çok sert NATO mesajı!

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Milletimizin refahından rahatsızlık duyan Türkiye düşmanları dört bir koldan harekete geçmektedir. Ekonomik geleceğimiz maalesef yaylım ateşine tutulmuştur. Hükümet tedbir üstüne tedbir almaktadır. Konu, ekonomik beka konusudur. MHP, hükümetimizin alacağı her kararın destekçisidir. Bir elin nesi varsa Cumhur İttifakı'nın iradesi vardır, şer odaklarının alayını birden karşılamaya kudretimiz yetecektir."

"Ekonomik saldırıların arkasında FETÖ var"

"Türkiye sevdamızdan ödün vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın kesesine dokunan, mutfağına dinamit koyan, şikayetlerinin yaygınlaşmasına neden olan fiyat artışlarının önünü-arkasını incelemek zorundayız. Türkiye'yi ekonomik olarak zora sokan, alım gücünü zayıflatan planın geri planında mihraklar vardır ve açıkça meydandadır. FETÖ, bu kumpasın tam ortasında bulunan bir maşadır. FETÖ'cüler, sıcak para çeteleri, bunların yerli uzantıları, küresel tefeciler, ekonomik tetikçiler, Türkiye'nin ekonomik olarak köşeye sıkışması amacıyla faaliyet içindedir."

Kira ve konut fiyatları

"Kiralardaki haksız, hukuksuz artışların sorarım sizlere gerçek sebebi nedir? Asıl gayesi nedir? Vatandaşlarımızı mağdur haline getiren, zincir marketlerde peynirden yumurtaya, etten süte kadar fiyat etiketlerinin kabarmasına yol açan kimler varsa suçludur, sahnelenen kirli oyunun parçasıdır. Kiralardaki yükselişe sessiz kalamayız, konut fiyatlarındaki yükselişleri atıl vaziyette seyredemeyiz."

Tek parti dönemi eleştirisi

"Türk milleti sahte demokratlara aldanmayacak, aldırmayacaktır. Mazisinde karneyle ekmek verilen hüzün dolu yılların olduğu CHP'nin ve başındaki zatın konuşmaya yüzü bile yoktur. Milletimizin ve devletimizin yanında sapasağlam yerimizi alacağız. Tasarlanmış kahramanlıklara karnımız toktur. Gaz yağı yokken haşhaş yağı kullanılan yıllar aklımızdan çıkmamıştır. Biz tarihten dersimizi aldık. Sabırla, sebatla, metanetle, dayanışmayla, bir ve beraberce zorlukları aşacağız. Kavga ve kutuplaşmadan beslenen firavunları Allah'ın izniyle mahcup edeceğiz."

Akşener'e Abdülhamit Han tepkisi

"Sultan Abdulhamid ile ilgili tartışmalar yeniden alevlenmiştir. İstibdatla bir ananlar tarih cahili olmakla birlikte, tarihimize yabancıların gözüyle bakan sefillerdir. Abdulhamid'i kimler sevmiyorsa onlara dikkat edeceğiz. Onlar batının etki ajanlarıdır. Abdulhamid Han'ı seveni kadar, sevmeyeni vardır. Sevmeyenler bizim de sevmediklerimizdir. Ermeni çeteleri, sömürgeciler, casuslar, Türk ve İslam düşmanları sevmez."

"Gafiller ne istiyorlar tarihimizden. Neyin istibdadından bahsediyorlar? Bilmedikleri, tanımadıkları büyüklerimizi hangi bilgi, belgelerle itham ederler. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugünün Abdulhamid'i olarak görülüyorsa bizce mahsuru yoktur, övgünün tezekkürüdür."

"NATO ile var olmadık, NATO'suz da yok olmayız"

"İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine müracaat etmesi, gerekçeleri Türkiye'nin haklı itirazlarının yanı sıra iki ülkenin küresel güvenliğe etkileri tartışılmaktadır. ABD Başkanı Biden, iki ülkeyle sıcak ilişki halindedir, tam destek açıklaması yapmıştır. ABD yönetimi İsveç'i dışarıda bırakacak teklife mesafelidir."

"Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki çekinceleri, itirazları henüz dikkate alınmamıştır. Finlandiya Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin endişelerini görüşmek istediklerini söylemiş. Bilinen endişeyi konuşmak nedir? Asıl gündem Türkiye'nin endişesini görüşmek değil, gidermektir."

"İsveç, PKK'nın silah tedarikçileri arasındadır. Dökülen şehit kanlarında İsveç ve Finlandiya'nın parmak izlerini nasıl yok sayacağız? Bizim değerlendirmemiz; İsveç bölücü terörün kundağı, kuluçkasıdır. 2'nci Kandil İsveç'tedir. Türkiye'ye yaptırım uygulanıyorken, bu devletler NATO şemsiyesi altında yer almamız hangi hakla beklenmektedir? Katillere, canilere, teröristlerle kol kanat gerenlerle aynı çatı altında bulunursak şehitlere, gazilere ne söyleriz?"

"Türkiye'nin risk primindeki yükselişi ifade etmiştim. İsveç ve Finlandiya'ya engel çıkarılınca Türkiye'nin risk primi artmıştır. Türkiye'nin susması, sinmesi, sessiz kalması mı amaçlanmaktadır? Ekonomik kartını masaya mı sürmektedir? Bu hasmane tavrı görmezden mi gelelim? Türkiye sömürgeleşmiş bir ülke olamayacaktır. Hiç kimse Türkiye'yi tehdit etmeye yeltenmesin."